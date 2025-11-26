Sam Altman duyrudu! iPhone katili cihazı hazır

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin üreteceği ilk cihaz prototipinin hazır olduğunu açıkladı.

Altman bu duyuruyu, Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ve Laurene Powell Jobs (Steve Jobs'un eşi) ile çektiği bir video mesaj aracılığıyla yaptı.

Mayıs ayında Altman, OpenAI'ın Ive ile birlikte yeni bir donanım ailesi üzerinde çalıştığını duyurmuş, ilk ürünün 2026'da gelebileceğini söylemişti. Ancak beklentiler artık 2027'ye kaymış durumda.

Altman, mesajında, ilk prototiple ilgili büyük bir heyecan duyduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

"Çalışmanın ne kadar etkileyici olduğunu, ne kadar heyecan verici olduğunu anlatamam.”

"SAKİN BİR TEKNOLOJİ”

Şirket bugüne dek cihazın ne tür bir donanım olduğu konusunda gizliliği korudu. Altman daha önce yaptığı bir açıklamada bu cihazın gündelik yaşamın bir parçası olmasını umduklarını söyleyerek, 100 milyon yapay zekayı tek bir cihazda birleştirme planlarını dile getirmişti. İş insanı, "Burada bir şirket olarak şimdiye kadar yaptığımız en büyük şeyi yapma şansına sahibiz" demişti.

Son mesajında Altman, geliştirdikleri cihazın, akıllı telefonların sürekli uyarı veren ve dikkat dağıtan yapısının tam tersi olacağını söyledi. Akıllı telefonları ABD'nin hareketli ve kalabalık "Times Meydanı'nda yürümeye” benzeten Altman, bu yeni cihazın daha dingin bir deneyim sunacağını savundu:

"En güzel dağ gölünde, huzurlu bir kulübede oturuyormuş gibi bir his vermek istiyoruz.”

EKRANSIZ BİR YAPAY ZEKA CİHAZI GELEBİLİR

Şimdiye kadar açıklanan bilgiler sınırlı olsa da, ürünün ChatGPT entegrasyonlu, günlük hayata eşlik eden bir asistan olacağı ve muhtemelen ekransız tasarlanacağı düşünülüyor.

Bazı yorumcular cihazın, son dönemde popülerleşen yapay zeka kolyelerinden ilham almış olabileceği düşüncesinde.

Yine de, şirketin temkinli ilerlediği görülüyor. Benzer amaçlarla piyasaya sürülen Humane AI Pin gibi yapay zeka cihazları, düşük satış rakamları nedeniyle kısa sürede üretimden kaldırılmıştı.

IPHONE'A RAKİP Mİ OLACAK?

Jony Ive, iPhone'un tasarımındaki en kritik isimlerden biri olduğu için, projeye dair beklenti büyük. Yeni ürünün tanıtımının iPhone'un 20. yılı olan 2027'ye denk gelmesi, teknoloji dünyasında "iPhone'un halefi mi geliyor?” sorularını da gündeme taşıdı. Hatta Amerikan basınında yeni cihaz "iPhone katili” diye anılmaya başladı.

Altman ve Ive, amaçlarının neredeyse mobil endüstriyi yeniden tanımlamak olduğunu söylüyor.

OpenAI bu cihazı geliştirmek için Ive'nin io adlı girişimini satın almıştı.

The Wall Street Journal'a göre şirket satın alım için 6,5 milyar dolar harcamıştı. Ancak Altman bu yeni ortaklığın OpenAI'a 1 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor.

