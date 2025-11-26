GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da 6. “Darülmülk” Uluslararası İslam Sanatları yarışmasına başvurular başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Darülmülk” 6. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na başvurular başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam sanatlarının dünyadaki bilinirliğine katkı sunmak amacıyla "Darülmülk” Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nın 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Tarih boyunca İslâm kültürünün ve sanatının en önemli merkezlerinden biri olan Konya'nın günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanat dallarının en üst seviyede icra edilmeye devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Hem Türkiye'deki hem de çeşitli İslam coğrafyalarındaki sanatçıları bir araya getirerek bu kadim mirası yaşatmaya gayret ediyoruz. Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi köklü sanatlarımızın bir taraftan da genç kuşaklara aktarılmasını çok önemsiyoruz. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz yarışmamızın, yine birbirinden kıymetli eserlerle zenginleşeceğine inanıyorum. Amacımız sanatın birleştirici gücüyle Konya'yı uluslararası bir buluşma noktası hâline getirmek. Türkiye'den ve dünyadan İslam sanatlarına gönül veren tüm sanatçılarımızı yarışmaya katılmalarını bekliyorum. Sanatçılarımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Eserlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar teslim edilmesi gereken yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye "konya.bel.tr/islamsanatlari” sayfasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

