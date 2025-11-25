GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Nevşehir’e Kar Yağacak mı? Nevşehir’e Ne Zaman Kar Yağacak? Nevşehir’e Yarın Kar Yağacak mı? Nevşehir Hava Durumu

Kasım ayının sonuna yaklaşılırken Aksaray'da yaşayan vatandaşlar "Aksaray'a kar yağacak mı?”, "Ne zaman kar yağacak?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni tahminler, şehirde beklenen hava durumu konusunda önemli ipuçları taşıyor. İşte Aksaray için 4 günlük hava raporu…

Aksaray'a Kar Yağacak mı?

Mevsim normallerine göre serin bir hava hakim olsa da Aksaray'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların gece saatlerinde düştüğü görülse de kar oluşumunu sağlayacak seviyelere inmeyeceği belirtiliyor.

Aksaray'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Meteoroloji tahminlerine göre kasım ayının son günlerinde şehirde güneşli ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bu nedenle kar yağış ihtimali oldukça düşük. Şehirde kar için daha yüksek olasılığın Aralık ayı ortaları olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Aksaray'a Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım 2025 Salı günü Aksaray'da az bulutlu bir hava görülecek.

  • Gündüz: 14°C

  • Gece: 9°C
    Bu değerlere göre yarın kar yağışı ihtimali bulunmuyor.

Aksaray 4 Günlük Hava Durumu

25 Kasım 2025 – Salı

Az Bulutlu

  • Gündüz: 14°C

  • Gece: 9°C

26 Kasım 2025 – Çarşamba

Güneşli

  • Gündüz: 17°C

  • Gece: 5°C

27 Kasım 2025 – Perşembe

Az Bulutlu

  • Gündüz: 17°C

  • Gece: 4°C

28 Kasım 2025 – Cuma

Güneşli

  • Gündüz: 17°C

  • Gece: 4°C

Kaynak: Haber Merkezi

