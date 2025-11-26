GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kovalamaca! Şüpheli kayıplara karıştı

Güncelleme Tarihi:

Akşam saatlerinde Keçeciler Mahallesi Emir Karaarslan Sokak güzergâhında devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı durdurmak istedi.

Polisin "dur” ihtarına uymayan şahıs hızla kaçmaya başladı.

Şüpheli Ara Sokaklarda Kayboldu

Kaçış esnasında, şüphelinin elindeki tabancayı yere attığı görüldü.

Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden şahıs, kısa sürede izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri 

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin attığı tabanca üzerinde detaylı inceleme başlattı. 

Polis ekipleri, kaçan şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla Keçeciler Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. 

Soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

