Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD! Sakıncalı İZLE! Dizi izle!

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya'nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor. Peki, Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SAKINCALI KONUSU NE?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özpirinçci ve Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri "Bu An İçin"in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım'ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım'ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler. Bir yandan Süreyya'nın oğlu Can, Nazım'ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım'ın gizli ajandansındanhaberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır. Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.

Karakterler :

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

SAKINCALI DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Sakıncalı dizisini NOW TV resmi sitesinden izleyebilirsiniz.



2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA

2. Bölüm 2. Fragman

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya, oğlu Can'ın kaybının arkasındaki sır perdesini çözmek için Nazım'ın uyanmasını beklemek zorundadır. Bir yandan bütün ülkenin gözü bu tuhaf cinayetin üzerindedir. Süreyya hem ailesini bir arada tutmak hem de korumak zorundadır. Can'ın kaybı Faysal ve Çetin arasındaki ipleri de germeye başlar. Nazım'ın uyanıp polise ifade vermesi ile Süreyya büyük bir kırılma yaşar. Ne olursa olsun oğlunun katillerini bulacak, hesabını soracaktır. Diğer yandan kardeşi Didem'in kaybının peşine düşen Sude'nin yolu Ayaz'la kesişir. Süreyya'nın bulduğu ipucu ise herkesi dönülmez bir yola sürükleyecektir.

Kaynak: Haber Merkezi