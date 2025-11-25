Katil İsrail’in Gazze’ye bıraktığı mühimmatların patlaması sonucu 2 kişi öldü
Gazze’de katil İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar da olduğu belirtildi.
Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise patlamanın meydana geldiği El-Firi ailesine ait birkaç katlı bir binanın daha önce İsrail'in saldırısına uğradığı ve patlamanın, çocukların bu saldırıdan geriye kalan mühimmatla oynamasından kaynaklandığı aktarıldı.
Filistinliler, patlamamış mühimmatların saçtığı tehlikeye karşı uyarıldı.
Dün de Gazze kentinin batısı ile doğusunda mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaralanmıştı.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.
