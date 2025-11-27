Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Konya’da konuştu: Türkiye can kayıplarında dünyada 3.

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Türkiye’deki deprem gerçeğini anlatan Moriwaki, Türkiye’nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirterek tedbirin önemine dikkat çekti.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Özsoy yaptı. Deprem gerçeğinin Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi olarak canlılığını koruduğunu belirten Özsoy, "Bu nedenle Yoshinori Moriwaki'yi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimine sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ülkemiz için hayati öneme sahip olan deprem gerçeğini bilimsel bakış açısıyla ele alan Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,"Depreme Dirençli Gelecek: Japonya Deneyimi ve Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Önemi” başlıklı sunumunda güvenli yapılaşmaya dair bilgi birikimini akademisyen ve öğrencilerle paylaştı.

Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin; jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi” diye konuştu.

Türkiye'deki depremleri domino taşına benzeten Moriwaki, "Ege Bölgesinde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz. Konya, Niğde, Karaman. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor. Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak” ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki mühendislik eğitiminin önemine de dikkat çekti: "Türkiye'de mezuniyet sertifikası alınca mühendis olup imza atılabilir. Japonya'da mezuniyet sertifikası alındıktan sonra 2 yıl staj yapıp ulusal sınava giriliyor. Bu sınavı kazananların oranı yaklaşık yüzde 10. Türkiye'de deprem tatbikatı yeterince yapılmıyor.”

(Cumali Özer)