GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya’da tanker tıra çarparak takla attı! Hurda araçtan yara almadan kurtuldu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tanker tıra çarparak takla attı! Hurda araçtan yara almadan kurtuldu

Konya-Karapınar yolu Merdivenli mevkiinde meydana gelen kazada, zeytinyağı yüklü bir tanker aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tanker kontrolden çıkarak takla attı ve hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Korku dolu kazada tankerin sürücüsü adeta mucize eseri yara almadan kurtuldu. Takla atan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerindeki ekipler sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

YOLA ZEYTİNYAĞI DÖKÜLDÜ

Kazanın ardından tankerdeki zeytinyağı yola saçıldı. Kayganlaşan yol sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler hem temizlik hem de yol güvenliği çalışmalarını sürdürürken, ulaşım kademeli olarak normale dönmeye başladı.

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER