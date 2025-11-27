Konya’da tanker tıra çarparak takla attı! Hurda araçtan yara almadan kurtuldu

Konya-Karapınar yolu Merdivenli mevkiinde meydana gelen kazada, zeytinyağı yüklü bir tanker aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tanker kontrolden çıkarak takla attı ve hurdaya döndü.
SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Korku dolu kazada tankerin sürücüsü adeta mucize eseri yara almadan kurtuldu. Takla atan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerindeki ekipler sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
YOLA ZEYTİNYAĞI DÖKÜLDÜ
Kazanın ardından tankerdeki zeytinyağı yola saçıldı. Kayganlaşan yol sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler hem temizlik hem de yol güvenliği çalışmalarını sürdürürken, ulaşım kademeli olarak normale dönmeye başladı.
(Meltem Gürbüz)