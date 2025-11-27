GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da dağlık alanda kaybolan gençten haber geldi!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da dağlık alanda kaybolan gençten haber geldi!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün kaybolan genç, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramaların ardından sabah saatlerinde dağlık arazide bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.B. (20) mahalleden çıkarak dağlık araziye gitti. Ormanlık alanda yolunu kaybeden ve evine dönmeyen E.B.'nin yakınları durumu yetkililere haber verdi.

Dağlık alanda kaybolan genci jandarma buldu

Bunun üzerine hemen harekete geçen JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlattı. Sabaha kadar süren arama çalışmaları sonrası jandarma ekipleri E.B.'yi Çeşme mevkiinde buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., tedbir amaçlı ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

