Konyaspor-Antalyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Haftaya 14 puanla 9. sırada giren yeşil-beyazlılar, 13 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında puan arayacak. Bugün (24 Kasım Pazartesi) Konya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelenin ilk 11’leri belli oldu. İşte ilk 11’ler…

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, bugün (24 Kasım Pazartesi) saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.



Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ogün Kamacı üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.



Konyaspor'da 3, Antalya'da 2 eksik



Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda eksik oyuncular bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda orta saha oyuncuları Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol'un yanı sıra, stoper Riechedly Bazoer sakatlığından dolayı bu maçta görev alamayacak. Kart cezalısı Tunahan Taşcı ve PFDK tarafından tedbirli sevkleri bulunan Adil Demirbağ ile Alassane Ndao ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise kaleci Julián Cuesta ile orta saha oyuncusu Yakub İlçin sakatlıklarından dolayı görev alamayacak.



KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:



Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Yasir, Guilherme, M. İbrahimoğlu, Jinho, Marius, Bardhi, Muleka, Umut



YEDEKLER:



Deniz, Pedrinho, Mücahit, Calusic, M. Bostan, Esat, Utku, Morten, Kaan







ANTALYASPOR'UN İLK 11'LERİ:



Abdullah Yiğiter, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Dario Šarić, Veysel Sarı



YEDEKLER:



Kağan, Samet, Soner, Čvančara, Ballet, Gueye, Ensar Buğra, Giannetti, Doğukan, Poyraz Efe.



Kaynak: Haber Merkezi