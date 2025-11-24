Geri manevra yapan kepçenin altında kalıp yaşamını yitirdi
Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen Okan Işık (84), alt yapı çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra tekrar gelerek polise teslim oldu.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe cadde üzerindeki alt yapı çalışmaları yaparken fırından ekmek almak için çıkan Okan Işık, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada çalışma yapan kepçe operatörü Erkan G. (37), geri manevra yaptığı sırada Işık'ı fark etmedi. Işık, kepçenin altında kaldı.
OĞLU GÖZYAŞINA BOĞULDU
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okan Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.
OPERATÖR GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU
Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
