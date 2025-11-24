Neden 25 Kasım? 25 Kasım ne günü?

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü“ ilan edilen 25 Kasım 1960’da Mirabal Kardeşler, kadınların devlet ve erkek şiddetine karşı mücadelelerinde sembol isimler olarak ölümsüzleşti.

Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki diktatörlüğün yıkılmasında büyük rol oynayan, bedelini hayatlarıyla ödeyen 3 kız kardeş 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sembolü.

Peki devlet ve erkek şiddetinin mağduru 'Mirabel Kardeşler' olarak anılan 3 kız kardeş neden öldürüldü?

"ÜLKENİN EN BÜYÜK İKİ SORUNU KİLİSE VE MİRABEL KARDEŞLERDİR"

5 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele veren Mirabel Kardeşler tecavüz edilip öldürüldüler.

Trujillo ve rejimine karşı koyan hareketlerden biri de Clandestina adlı hareketti. Hareket, Patria, Minerva ve Maria adlı 3 kız kardeşten oluşuyordu.

Mirabel Kardeşler'in demokrasi ve insan hakları talepleri, onların Trujillo tarafından pek çok kez hapse gönderilmelerine neden oldu.

Trujillo, "Ülkenin en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel kardeşlerdir" konuşmasını yaptıktan sadece 23 gün sonra 25 Kasım 1960'da Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran Trujillo yandaşları arabadan indirdikleri Mirabel kardeşlere önce tecavüz ettiler sonra da öldürdüler.

Mirabel Kardeşler'in cesetlerini bir uçurumdan aşağıya atıldı ve basında bu olay bir trafik kazası olarak gösterildi.

Mirabel Kardeşler'in ölümünden sonra ülkede ayaklanmalar daha çok arttı. 25 Kasım'dan 6 ay sonra 30 Mayıs 1961'de ise Trujillo bir suikast sonucu öldürüldü.

Trujillo'nun öldürülmesinden yaklaşık iki sene sonra, Şubat 1963'de de Dominik Cumhuriyeti demokratik bir şekilde oy kullanarak hükûmetini seçti.

Mirabel Kardeşlerin mücadelesi ve uğradıkları şiddet dolayısıyla 25 Kasım günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' ilan edildi.

1999 yılından bu yana 25 Kasım günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinci diri tutmak ve farkındalık sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un başlattığı "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak İçin Birleşin” (UniTE) kampanyası adı altında kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla her ayın 25'i "Turuncu Gün” olarak kabul edildi. Turuncu renk kadın ve kız çocukları için şiddetin olmadığı bir geleceği temsil ediyor.

BM: TURUNCU GİYEREK KADINA ŞİDDETE HAYIR DEYİN

Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığın artması için ‘Turuncu giyinin' dedi.

25 Kasım'da herkesi şiddet karşıtı renk olan turuncular içinde fotoğraflar çekerek sosyal medyadan paylaşmaya davet eden UNESCO sosyal medyada #OrangeTheWorld (Dünyayı Turuncuya Boya) etiketi ile farkındalık kampanyası başlattı.

BM Örgütünün yaptığı, "Kimseyi geride bırakmıyoruz: Kadına ve Kız çocuklarına Yönelik Şiddeti Bitireceğiz” başlıklı açıklama 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde vahşice öldürülen Mirabel kız kardeşlerinin hikayesi hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından bu günü Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak seçmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her üç kadından biri hayatında en az bir kez genellikle erkek partnerinden fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu insanda çok derin fiziksel ve psikolojik yaralar açabilen bir deneyim ve uzmanlar insanın sağlığını, onurunu, güvenliğini ve bağımsızlığını ihlal ettiğini, toplumun kumaşını zayıflattığını, kalkınmanın sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının önünü kestiğini söylüyor.

