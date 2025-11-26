Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,48 puan ve yüzde 0,53 artışla 10.914,65 puan oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 5,44 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de bu seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”