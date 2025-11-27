Konya’da feci kaza! Tarlada tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Y. (40) ve eşi Çiğdem Yeşil (32) tarlada beraber buğday ekimi yapmaya başladı.
Tarım aleti ile üzerinden geçti
Ekim sırasında Mahmut Y.'nin kullandığı traktöre takılı tarım aleti Çiğdem Yeşil'in üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. Çiğdem Yeşil yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayatını kaybetti
Yeşil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA