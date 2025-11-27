GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da feci kaza! Tarlada tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde buğday ekimi yaptıkları tarlada traktöre bağlı tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Y. (40) ve eşi Çiğdem Yeşil (32) tarlada beraber buğday ekimi yapmaya başladı.

Tarım aleti ile üzerinden geçti

Ekim sırasında Mahmut Y.'nin kullandığı traktöre takılı tarım aleti Çiğdem Yeşil'in üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. Çiğdem Yeşil yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Hayatını kaybetti

Yeşil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

