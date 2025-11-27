GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 15 yaşındaki çocuk kayboldu! 20 saattir haber alınamıyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 15 yaşındaki çocuk kayboldu! 20 saattir haber alınamıyor
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuktan yaklaşık 20 saattir haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki B.İ. için arama çalışmaları başlatıldı. Dün saat 16.00'de başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri de katılıyor.

Yürütülen arama çalışmasında, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulunan kayıp B.İ.'yi arama çalışmalarında kokuya duyarlı jandarma köpekleri de kullanılırken, sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

Kaynak: İHA

