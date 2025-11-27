Konya’da kuraklık ekimleri geciktirdi: Yağış bekleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekim yağışlarının, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova’da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

TMO'nun merkez ve taşra teşkilatı teknik personelin sahadan birebir gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Ekim 2025 Değerlendirmesi)" yayınlandı.

Rapora göre., ülkede ekim ayı yağış ortalaması, geçen yıl olan 26,8 mm ve uzun yıllar ortalaması olan 49,4 mm üzerine çıkarak 49,4 mm şeklinde gerçekleşti.

Yağışlarda, normaline göre yüzde 8, geçen yıl ekim ayına göre yüzde 100'den fazla artış gözlendi.

Yağışlar, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yer yer yüzde 100'den fazla artma gösterirken Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıufa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60'tan fazla azaldı.

Bursa ve Balıkesir son 10 yılın en yüksek yağışını aldı

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri normallerinin üzerinde, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ekim ayı normallerinin altında yağış aldı. Normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, en fazla artma yüzde 51 Ege Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışlar Amasya, İzmir, Kocaeli, Samsun'da 15, Manisa ve Muğla'da 14, Düzce, Kütahya ve Sakarya'da 12, Burdur'da 11, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova'da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Konya'da ekimler gecikti

Konya'da iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların önceki yıllara göre yüksek seyretmesi ve yağışların yetersiz kalması, ekilişlerin yaklaşık bir ay gecikmesine neden oldu.

Tarla hazırlıklarının sürdüğü Konya'da, ekilişler ekim ayı sonunda başladı. Kuru tarım alanlarında toprağın tav alması için yağış beklenirken, sulu tarım yapılan bölgelerde özellikle Karaman'da ve Çumra ilçesinde ekilişler devam ediyor ve çimlenme için sulama yapılıyor.

Yağış durumuna bağlı olarak ekilişlerin kasım ayı ortasında hızlanarak ay sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Eskişehir'de beklentinin üzerinde ekim

Eskişehir'de son yıllarda erken ekilen hububatların kuraklık ve don olaylarından daha fazla etkilenmesi, üreticileri geç ekime yöneltse de bu yıl ekim ayı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi, üreticilerin ekimlerini öne çekmesini sağladı. Bu kapsamda Eskişehir'de beklentilerin üzerinde ekiliş gerçekleşti; yağışların yeterli olması sayesinde erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışlar başladı.

Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Yalova'da toprak hazırlıkları tamamlandı ve arpa ekilişlerine başlandı. Buğday ekilişlerinin ilerleyebilmesi için yağış bekleniyor.

2025/26 üretim sezonunda Türkiye genelinde buğday ekilişlerinin geçen yıla yakın düzeylerde olacağı öngörülüyor.

