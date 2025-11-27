Mevlana’yı anma etkinlikleri Karaman’dan başlayacak

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Karaman’da düzenlenen törenle başlayacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konya'da bu yıl 752.'si düzenlenecek anma törenlerinin, Karaman'da gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, bu önemli başlangıcın sadece bir takvim değişikliğinden ibaret olmadığını, Karaman'ın Mevlana ailesiyle olan güçlü bağlarının yeniden hatırlanması anlamına geldiğini belirtti.
Karaman'da böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Çiçekli, "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde bu yıl ilk kez Karaman'da başlıyor. Mevlana'nın annesi Mader-i Mevlana'nın ebedi istirahatgahı Karaman'da bulunmaktadır. Karaman, Mevlana'nın hikmet yolculuğunun ilk ve en anlamlı duraklarından biridir. Bu durumun Karaman için büyük bir gurur olduğu kadar, Mevlana'nın sevgi, merhamet ve birlik çağrısını tüm dünyaya ulaştırma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir"
Anma etkinlikleri kapsamında, 6 Aralık'ta yürüyüş, müzik dinletisi, sergi ve konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
