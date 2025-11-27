55 bin mahkuma tahliye yolu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. 55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıyor.

Güler'in açıklamaları şöyle:

-Pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. İnfaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler son olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik uygulanmıştı.

-Vatandaşlarımız arasında Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler iletilmişti. Aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşip ceza infaz kurumuna giren kişiler de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme, denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bu dönemlerde cezası kesinleşmeyenlerle uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı.

-Covid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz.

-31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılınabilecek.

HAVAYA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR

-Gençleri hedef alan organize suç örgütleri önlenecek.

- Meskul mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırılacak.

-Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Bu fiiller açısından bir yaptırımı ön görüyoruz. Bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görüyoruz.

KİRALIK ARAÇLARA YÖNELİK ÖNLEM

-Taksirle yaralama suçunun miktarlarını artırarak daha caydırıcı yaptırıma teklifimizde yer veriyoruz.

-Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun, motorlu kara-deniz-hava taşıtı olması halinde verilerecek cezanın artmasını öngörüyoruz. Kiralık araçların parçalanarak satılması veya suçtan kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Teklifte daha caydırıcı yaptırımlara yer veriyoruz.

BANKALARA HESAP DONDURMA İZNİ

-Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz.

GSM HATLARINA SINIR GELİYOR

-GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak.

-Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak.

-TCK'nın 158'inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriyoruz.

AVUKATLIK KANUNUNA DÜZENLEME

-Avukatlık kanununda AYM'nin bazı iptal kararları olmuştu. Bu iptal kararları doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda da avukatlara yönelik uygulanacak disiplin hükümlerine de düzenlememizde yer veriyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi