Başkan Altay “Geleceğe Nefes Konya’ya Hayat” programında öğrencilerle fidan dikti

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Geleceğe Nefes, Konya’ya Hayat” temasıyla Ardıçlı Ağaçlandırma Sahasında fidan dikim programı düzenledi. Öğrencilerle birlikte fidan diken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “2019 yılından bu yana 6 farklı ağaçlandırma sahamızda 5.6 milyon metrekare alanda 1 milyon 730 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yine 2019 yılından bu yana peyzaj düzenlemelerimiz, ilçelerimiz ve kamu kurumlarımıza yaptığımız desteklerle birlikte 3 milyon 22 bin fidan, süs ve çalı bitkisini doğaya kazandırdık. 2025 yılında yaklaşık 100 bin yeni fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Siz değerli evlatlarımıza yeşille ve doğayla bütünleşmiş bir şehir bırakmak için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Geleceğe Nefes, Konya'ya Hayat” temasıyla düzenlenen programda 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Selçuklu Dokuz Mahallesi Ardıçlı Ağaçlandırma Sahası'ndaki fidan dikim programında konuşan Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin ağaçlandırma anlamında çok kıymetli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Biz topraklarımızı ağaçlandırmak, ormanlarımızın varlığını artırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz ancak biliyoruz ki destekle, sizin katkılarınızla, kurumlarımızın, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle daha başarılı sonuçlara ulaşabiliriz” açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH BU ALANLAR GELECEĞİMİZE BİR NEFES OLACAK”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İnşallah bu alanlar geleceğimize bir nefes olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya'mızda nerede ağaçlandırma çalışması varsa hepsinde emeği var. Selçuklumuzda da pek çok alanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın emekleriyle üretilmiş yeşil alanlar var. Tüm ekibine ve şahsına özellikle teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz Konya'mızın her yerinde ağaçlandırma çalışmaları konusunda hem büyük gayret ediyor hem de bütün ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"DOĞAYI KORUMAYI BİR İMAN MESELESİ VE BİR AHLAK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da fidan dikim programında gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bir fidan dikmek; aslında bir iyilik başlatmaktır. Gökyüzüne uzanan her dal, yarınlara bırakılan bir emanet, bir sorumluluk ve bir duadır. Peygamber efendimiz, ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz' buyurarak; bizlere çevreye ve tabiata dair çok derin ve anlamlı bir sorumluluk yükler. Bizler de bu anlayışla, doğayı korumayı bir iman meselesi ve bir ahlak meselesi olarak görüyoruz. Diktiğimiz her fidanı, Yüce Rabbimizin bize emanet ettiği bu dünyaya karşı duyduğumuz saygının bir nişanesi kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHİR, TOPRAĞIN KIYMETİNİ BİLEN İNSANLARIN ŞEHRİDİR”

Konya'nın, tarihi boyunca ilmin, irfanın, kültür ve medeniyetin merkezi olduğu kadar tabiatın ve bereketin de şehri olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Meram'ın bağlarından, Çumra'nın ovasına; Torosların eteklerinden Bozkır'ın yaylalarına kadar bu şehir, toprağın kıymetini bilen insanların şehridir. Bugün siz kıymetli evlatlarımızla birlikte işte bu güzel geleneği devam ettiriyoruz. Sizler bugün diktiğiniz her fidanla yalnızca doğayı değil; kendi vicdanınızı, merhametinizi ve sorumluluk bilincinizi de büyütüyorsunuz. Belki yıllar sonra bu fidanlar; gölgesini size, çocuklarınıza, hatta torunlarınıza sunacak. Bugün attığınız adım, yarın nefes olarak dönecektir” dedi.

"2019 YILINDAN BU YANA 5.6 MİLYON METREKARE ALANDA 1 MİLYON 730 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin dört bir yanında yürüttükleri yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Konya'yı daha yaşanabilir bir şehir kılmak için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda; 2019 yılından bu yana 6 farklı ağaçlandırma sahamızda 5.6 milyon metrekare alanda 1 milyon 730 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yine 2019 yılından bu yana peyzaj düzenlemelerimiz, ilçelerimiz ve kamu kurumlarımıza yaptığımız desteklerle birlikte 3 milyon 22 bin fidan, süs ve çalı bitkisini doğaya kazandırdık. Bugün yapacağımız törenle birlikte daha önce ağaçlandırma yaptığımız bölgelerde yenileme çalışmalarını da başlatıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında; 2025 yılında yaklaşık 100 bin yeni fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Siz değerli evlatlarımıza yeşille ve doğayla bütünleşmiş bir şehir bırakmak için gayret etmeye devam edeceğiz.”

"KALDIRDIĞIMIZ HER AĞACI TEKRAR HAYAT BULACAĞI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ”

Başkan Altay, bir taraftan yeni fidanlar dikerken bir taraftan da yaptıkları inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan fidanların kaldırılmasını da Konya'ya yakışır bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Kaldırdığımız her ağacı tekrar hayat bulacağı bir toprakla buluşturmak için yoğun ve uzun bir emek sarf ediyoruz. Ama yılların verdiği emekle yetişen bu fidanlar için her şeye değer diyorum. Konyalılar ve gençlerimiz merak etmesinler. Konya'da her fidanın her ağacın değerini biliyor ve onun yaşama tutunması için çaba sarf etmeye devam ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

"SU İSRAFINDAN KAÇINMAYA DİKKAT EDİN”

Etkinliğe katılarak yeşil bir yolculuğa adım atan tüm öğrencilere teşekkür eden Başkan Altay, "Diktiğimiz her fidanın; çok daha güzel bir dünyaya kapı aralamasını ve yarınlara olan inancımızın bir nişanesi olmasını diliyorum. Bugün olduğu gibi yarın yetişkin kişiler olduğunuzda da; çevremizi ve doğamızı korumaya, özellikle suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve israftan kaçınmaya gayret göstereceğinize yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Altay, protokol ve yüzlerce öğrenci ellerindeki fidanları toprakla buluşturarak can suyunu verdi.

