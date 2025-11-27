2 ilde uyuşturucu operasyonu: 447,5 kilo ele geçirildi
Güncelleme Tarihi:
Erzurum’da 224,5 kilo metamfetamin, Mersin’de ise 223 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldığını duyurdu.
Operasyonlarda; Erzurum'da 224,5 kg metamfetamin ile Mersin'de 223 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"447,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
