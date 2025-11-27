GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yolda: Benzin ve motorin fiyatları düşüyor!

- Güncelleme Tarihi:

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar için bu kez sevindirici bir gelişme yaşandı: Pompaya büyük bir indirim yolda.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE İNDİRİM!

Brent petroldeki düşüşün ardından yapılan fiyat güncellemesine göre, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorin hem de benzin fiyatlarına indirim bekleniyor.

Beklenen indirim miktarları şöyle sıralanıyor:

Motorin (Dizel): 2 lira 11 kuruş

Benzin: 73 kuruş

Bu indirimlerin ardından, benzin ve motorin fiyatlarının şehir bazında güncelleyeceği belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı:

İlk olarak, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilir. Belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

Nihai Fiyat:

Bu fiyata, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenir. Böylece, KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunur.

Kaynak: Haber Merkezi

