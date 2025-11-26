Ederson PFDK’ya Sevk Edildi! Fenerbahçe Ederson!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor maçında taraftara yönelik hareket gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson Santana de Moraes'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin Sevk Açıklaması
TFF tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Galatasaray Derbisi Riski
32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, PFDK'dan ceza alması durumunda, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak kritik Galatasaray derbisinde takımındaki yerini alamayabilir.
Kulüpten Destek Paylaşımı
Ederson'un PFDK'ya sevk edilmesinin hemen ardından, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından destek amaçlı bir paylaşım yapıldı. Ederson'un ana planda olduğu bir videoda "Hep birlikte" ifadesi kullanılarak oyuncuya sahip çıkıldı.
