Elazığ’a Kar Yağacak mı? Elazığ’a Kar Ne Zaman Yağacak? Elazığ’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Elazığ 5 Günlük Hava Durumu

Elazığ'da yağmurun etkili olduğu bu dönemde vatandaşlar "Elazığ'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava durumu raporu, şehirde yağışın süreceğini ancak sıcaklıkların kar için yeterince düşmeyeceğini gösteriyor.

Elazığ'a Kar Yağacak mı?

Elazığ'da önümüzdeki günlerde yağmur görülecek ancak sıcaklıkların 7–11°C aralığında seyretmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Yağışların tamamı yağmur şeklinde olacak.

Elazığ'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde gündüz sıcaklıkları 8–11°C seviyelerinde. Bu nedenle kısa vadede kar ihtimali düşük. Elazığ'da kar için daha uygun atmosfer koşullarının Aralık ayının ilk haftalarında oluşabileceği değerlendiriliyor.

Elazığ'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü yağmurlu hava etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 3°C / 7°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü yağış devam ederken sıcaklıklar 4°C / 8°C seviyelerine çıkacak. Hem bugün hem de yarın hava kar için yeterince soğuk olmadığından Elazığ'da kar yağışı beklenmiyor.

Elazığ 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Yağmurlu – 3°C / 7°C

26 Kasım Çarşamba – Yağmurlu – 4°C / 8°C

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 1°C / 9°C

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 2°C / 10°C

29 Kasım Cumartesi – Az Bulutlu – 2°C / 11°C

Kaynak: Haber Merkezi