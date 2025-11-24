Sahada gol sesi çıkmadı: Konyaspor-Antalyaspor 0-0 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, bugün (24 Kasım Pazartesi) saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başladı.
Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetiyor.
KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Yasir, Guilherme, M. İbrahimoğlu, Jinho, Marius, Bardhi, Muleka, Umut
ANTALYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
Abdullah Yiğiter, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Dario Šarić, Veysel Sarı
Kritik mücadelede her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak haftayı avantajlı kapatmanın peşinde.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
Maç hakemin ilk düdüğü ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başladı.
3' Melih Ibrahimoglu şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.
14' Oguzhan Aksu sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Yohan Boli
15' Ve hakem maçı tekrar başlattı.
15' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Yohan Boli, şimdi tekrar sahada.
16' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Marius Stefanescu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
17' Maçın hakemi Oguzhan Aksu, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
17' Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.
22' Ofsayt! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Konyaspor takımı oldu.
24' Konyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Marius Stefanescu.
27' Korner kazanan takım Konyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Enis Bardhi.
27' Konyaspor hücumunda kafayı vuran oyuncu Umut Nayir ancak isabet yok.
30' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Antalyaspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Yohan Boli.
35' Konyaspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Umut Nayir.
35' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
36' Enis Bardhi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.
36' Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.
38' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Antalyaspor takımında Sander van de Streek.
38' Konyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Umut Nayir.
40' Korner kazanan takım Konyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Enis Bardhi.
42' Marius Stefanescu kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Antalyaspor savunmasınca engelleniyor.
42' Maçın hakemi Oguzhan Aksu, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
44' Antalyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Nikola Storm.
45' 4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 1 dakika daha oynanacak.
45'+1 Antalyaspor savunması Umut Nayir tarafından çekilen şutu engelliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Oguzhan Aksu ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.
İKİNCİ YARI
Maçın ikinci yarısı Antalyaspor takımının vuruşuyla başlamak üzere
46' Antalyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Dario Saric, giren oyuncu Soner Dikmen.
50' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Antalyaspor takımında şutu çeken oyuncu Veysel Sarı.
56' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Enis Bardhi sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
56' Jackson Muleka isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
61' Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Engin Poyraz Efe Yildirim, çıkan oyuncu Sander van de Streek.
64' Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Umut Nayir sarı kart görüyor.
66' Karşılaşma kısa bir süre sonra tekrar başlayacak.
68' Oyuncu değişikliği. Marius Stefanescu sahadan çıkan oyuncu, Melih Bostan maça dahil olan oyuncu.
71' Antalyaspor takımında Veysel Sarı sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.
72' Maçtaki duraksama sona erdi. Hakem Oguzhan Aksu Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'ndaki heyecanı kaldığı yerden devam ettirecek düdüğü çalmak üzere.
73' Veysel Sarı tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.
78' Korner kazanan takım Antalyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Abdulkadir Ömür.
80' Antalyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Lautaro Giannetti, çıkan oyuncu Veysel Sarı.
80' Oyuncu değişikliği! Erol Bulut oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Samet Karakoc, çıkan oyuncu Abdulkadir Ömür.
80' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Jackson Muleka, oyuna giren oyuncu Morten Bjorlo.
83' Sarı kart! Oguzhan Aksu sarı kartını Nikola Storm için kullandı.
84' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Enis Bardhi.
85' Melih Ibrahimoglu şutunu çekiyor ancak isabet yok.
86' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Antalyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Tomas Cvancara, sahayı terk eden oyuncu Kenneth Paal.
89' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Enis Bardhi sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
89' Maçta heyecanlı anlar. Jo Jin-ho şutunu çekiyor ancak top Antalyaspor savunmasından dönüyor.
90' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Hüseyin Türkmen (Antalyaspor).
90'+1 Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.
90'+1 Maçın hakemi Oguzhan Aksu Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda en az 5 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.
90'+1 Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Pedrinho, çıkan oyuncu Enis Bardhi.
90'+1 Antalyaspor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Hüseyin Türkmen tekrar sahada.
90'+6 Sarı kart! Oguzhan Aksu elini cebine attı ve sarı kartını Antalyaspor takımının oyuncusu Soner Dikmen için kullandı.
Maçın hakemi Oguzhan Aksu maçı bitirdi.
