GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,81
GRAM
5.848,82
ÇEYREK
9.610,81
YARIM ALTIN
19.155,38
CUMHURİYET ALTINI
38.131,31
YAŞAM Haberleri

Kayseri’ye Kar Yağacak mı? Kayseri’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Kayseri’ye Yarın Kar Yağacak mı? Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

Kayseri’ye Kar Yağacak mı? Kayseri’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Kayseri’ye Yarın Kar Yağacak mı? Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

Kayseri'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar "Kayseri'ye kar yağacak mı?”, "Ne zaman kar yağacak?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son rapora göre şehirde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olsa da kar için uygun koşullar henüz oluşmuş değil.

Kayseri'ye Kar Yağacak mı?

Kayseri'de gece sıcaklıkları eksilere inse de önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar genellikle yağmur ve hafif sağanak şeklinde görülecek.

Kayseri'ye Ne Zaman Kar Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde kar ihtimali oldukça düşük. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 13–16°C aralığında seyredeceği için kar oluşumu için gerekli soğuk hava koşulları henüz sağlanmıyor.
Kar yağışı ihtimalinin Aralık ayı başı ve sonrası artabileceği değerlendiriliyor.

Kayseri'ye Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Kayseri'de hafif sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklıklar:

  • Gündüz: 13°C

  • Gece: 2°C
    Bu değerlere göre yarın Kayseri'de kar yağışı beklenmiyor.

Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Hafif Sağanak Yağışlı – 2 / 13
  • 26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 0 / 14
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – -1 / 15
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – -2 / 16
  • 29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – -2 / 16

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER