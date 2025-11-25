Kayseri’ye Kar Yağacak mı? Kayseri’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Kayseri’ye Yarın Kar Yağacak mı? Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

Kayseri'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar "Kayseri'ye kar yağacak mı?”, "Ne zaman kar yağacak?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son rapora göre şehirde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olsa da kar için uygun koşullar henüz oluşmuş değil.

Kayseri'ye Kar Yağacak mı?

Kayseri'de gece sıcaklıkları eksilere inse de önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar genellikle yağmur ve hafif sağanak şeklinde görülecek.

Kayseri'ye Ne Zaman Kar Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde kar ihtimali oldukça düşük. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 13–16°C aralığında seyredeceği için kar oluşumu için gerekli soğuk hava koşulları henüz sağlanmıyor.

Kar yağışı ihtimalinin Aralık ayı başı ve sonrası artabileceği değerlendiriliyor.

Kayseri'ye Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Kayseri'de hafif sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar:

Gündüz: 13°C

Gece: 2°C

Bu değerlere göre yarın Kayseri'de kar yağışı beklenmiyor.

Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Hafif Sağanak Yağışlı – 2 / 13

26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 0 / 14

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – -1 / 15

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – -2 / 16

29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – -2 / 16

Kaynak: Haber Merkezi