GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı!
Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Şinasi Mahallesi Anıt Caddesi üzeri eski itfaiye kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZYR 08 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi.

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı

Araç sürücüsü durdurarak otomobilden inerken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER