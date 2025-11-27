Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ŞAHMERDAN KIRAL
|
BARKOL
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SUBİTAY TIRMAN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAHİME ÖZTÜRK
|
BÜYÜKÖZ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İRFAN YILMAZ
|
MAYDUS
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
DUDU ÇOKÜNLÜ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AHMET SÜRÜK
|
TAVŞANLI
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
GÜLSÜM ERGEN
|
TATKÖY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
NECATİ KÖSE
|
ERÖLDÜREN
|
ERLER MEZARLIĞI
|
SEBAHAT ÜNVER
|
AKÖREN
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
LİYADİN ERDEM
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
ZELİYHA AYTAŞ
|
KONYA
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
ENVER ÇEVİRİCİ
|
TAŞBAŞI
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
AYŞE BULUT
|
İSLAHİYE
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
BEKİR DUVA
|
SELÇUKLU
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SALİHA BÜYÜKÖZKAN
|
MEYDAN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HATİCE HÜSEYİN
|
HALEP/SURİYE
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ZİYA HAYKIR
|
AKKİSE
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
DAVUT ELMACI
|
GEVREKLİ
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
AYŞE SEVİM
|
BEYŞEHİR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA NECLA OLGUN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96