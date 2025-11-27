GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Kasım 2025 Perşembe günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ŞAHMERDAN KIRAL

BARKOL
01-07-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

SUBİTAY TIRMAN

KONYA
29-03-1973

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHİME ÖZTÜRK

BÜYÜKÖZ
10-06-1944

YAZIR MEZARLIĞI

İRFAN YILMAZ

MAYDUS
05-04-1948

YEDİLER MEZARLIĞI

DUDU ÇOKÜNLÜ

KONYA
08-09-1935

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET SÜRÜK

TAVŞANLI
15-12-1962

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

GÜLSÜM ERGEN

TATKÖY
15-10-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

NECATİ KÖSE

ERÖLDÜREN
11-02-1942

ERLER MEZARLIĞI

SEBAHAT ÜNVER

AKÖREN
25-03-1944

HACIFETTAH MEZARLIĞI

LİYADİN ERDEM

KONYA
15-02-1972

ALİYENLER MEZARLIĞI

ZELİYHA AYTAŞ

KONYA
11-03-1949

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

ENVER ÇEVİRİCİ

TAŞBAŞI
29-01-1954

ELMACI MEZARLIĞI

AYŞE BULUT

İSLAHİYE
01-07-1925

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

BEKİR DUVA

SELÇUKLU
16-01-1994

ÜÇLER MEZARLIĞI

SALİHA BÜYÜKÖZKAN

MEYDAN
09-01-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE HÜSEYİN

HALEP/SURİYE
28-11-1982

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ZİYA HAYKIR

AKKİSE
25-03-1951

ULUIRMAK MEZARLIĞI

DAVUT ELMACI

GEVREKLİ
01-07-1959

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

AYŞE SEVİM

BEYŞEHİR
30-05-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA NECLA OLGUN

KONYA
01-11-1926

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

