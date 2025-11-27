Vergi Düzenlemesi Resmi Gazetede! Yeniden Değerleme Oranı Resmileşti

2026 yılında vergi, harç, ceza ve çeşitli istisna tutarlarının belirlenmesinde esas alınacak olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YDO, bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.

Bakan Şimşek'ten Müjde: Bazı Artışlar Daha Düşük Olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının resmiyet kazanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, yeni yılda bazı vergi ve harçları, yüzde 25,49 olan YDO yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalıştıklarını belirtti. Şimşek, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vatandaşların aleyhine bir düzenleme yapılmayacağını vurguladı. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları gibi çok sayıda istisna tutarının da YDO ile artırılacağını kaydetti.

Vatandaşın Gelirini İlgilendiren İstisnalar Yükseliyor

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birlikte, mükelleflerin yararlandığı istisna tutarları da güncelleniyor. Çalışanları, kiracıları ve esnafı doğrudan ilgilendiren önemli kalemlerde artışlar bekleniyor. Özellikle kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanan Kira Geliri Vergisi İstisnası tutarı, 2025 yılında 47.000 TL iken, yüzde 25,49 artışla 2026 yılında 58.980 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Çalışanlara sağlanan yan haklarda da artışlar söz konusu. Günlük Yemek Kartı İstisnası'nın KDV hariç tutarı 240 TL'den 301,17 TL'ye, işverenlerce servis sağlanmadığı durumlarda uygulanan günlük Ulaşım Gideri İstisnası ise 126 TL'den 158,11 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca, ticari faaliyet kapsamında olmayan ve beş yıldan kısa sürede satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç için uygulanan Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (5 Yıl Altı) 120.000 TL'den 150.588 TL'ye çıkacak. Son olarak, fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait Fatura ve Amortisman Sınırı da 9.900 TL'den 12.423 TL'ye yükseltiliyor.

Vergi ve Harçlarda Keskin Artışlar

YDO, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve çeşitli ruhsatlar gibi birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek değişikliklere neden olacak.

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330.000 TL'den 414.117 TL'ye çıkması bekleniyor. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gelirlerde (yurtdışı banka faiz geliri gibi) ise sınır 18.000 TL'den 22.588 TL'ye yükselecek.

Bu kapsamda, yurt dışı çıkış harcının 1.000 TL olarak uygulanırken, yüzde 23 artışla 1.255 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Yeni alınan telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti ise 45.614 TL'den yaklaşık 57.241 TL seviyelerine yükselecek.

Silah bulundurma ruhsatı ücreti 50.565 TL'den 63.454 TL'ye, silah taşıma ruhsatı ise 158.000 TL'den 198.517 TL'ye yükselmesi beklenen diğer kalemler arasında yer alıyor.

Binek Otomobillerde Gider Sınırları

Binek otomobillere ilişkin vergi indirimleri ve gider kısıtlamalarında da YDO artışı uygulanacak. Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli istisna sınırı 37.000 TL olmuştu; yüzde 25,49 artışla bu rakamın 46.431 TL olması bekleniyor.

Satın alınan binek otomobillerde ise ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990.000 TL'lik kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın da YDO artışıyla 1.242.351 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70'i kazançtan düşülebiliyor.

