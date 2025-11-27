GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

27 kasım çeyrek altın fiyatları! Altın Fiyatları!

- Güncelleme Tarihi:

27 kasım çeyrek altın fiyatları! Altın Fiyatları!

Altın piyasasının en çok takip edilen yatırım aracı olan gram altın, güne kapanışına dengeli başladı. Global ons altının fiyatındaki stabil seyir ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gram altın, yatırımcılar için cazibesini koruyor.

27 Kasım 2025 Perşembe güncel piyasa verilerine göre altın fiyatları şu şekildedir:

Güncel Rakamlar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.668,29 TL

SATIŞ: 5.668,93 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.146,95 dolar

SATIŞ: 4.147,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 36.277,00 TL

SATIŞ: 36.961,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.401,00 TL

SATIŞ: 9.462,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

