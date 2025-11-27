27 kasım çeyrek altın fiyatları! Altın Fiyatları!

Altın piyasasının en çok takip edilen yatırım aracı olan gram altın, güne kapanışına dengeli başladı. Global ons altının fiyatındaki stabil seyir ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gram altın, yatırımcılar için cazibesini koruyor.
27 Kasım 2025 Perşembe güncel piyasa verilerine göre altın fiyatları şu şekildedir:
Güncel Rakamlar
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.668,29 TL
SATIŞ: 5.668,93 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.146,95 dolar
SATIŞ: 4.147,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 36.277,00 TL
SATIŞ: 36.961,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.401,00 TL
SATIŞ: 9.462,00 TL
