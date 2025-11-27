Gençliğin Enerjisi Her Yerde

AK Parti Meram Gençlik Kolları, "Mahallede Gençiz” programları kapsamında Uluğbey ve Uzunharmanlar mahallelerinde gençlerle buluşmalar gerçekleştirdi. Gençlerin görüşlerini, taleplerini ve mahallelerine dair beklentilerini ilk ağızdan dinleyen ekip, sahadaki temaslarını aralıksız sürdürüyor.
Buluşmalara katılan AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, gençlikle kurulan bu güçlü bağın çalışmalarına yön verdiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Genç kardeşlerimizden aldığımız güç ve enerji, hem hizmet şevkimizi artırıyor hem de geleceğe dair kararlılığımızı pekiştiriyor. Gençliğin dinamizmini sahada hissetmek bize ayrı bir motivasyon kazandırıyor.”
