Koca vahşeti! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:135 önünde sabaha karşı meydana gelen olayda, evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki Emine Ç.'yi, tüfekle peş peşe ateş ederek vurdu.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan 24 yaşındaki İ.Ç., babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYETİ, EŞİNİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.
2 AY ÖNCE MAHALLEYE TAŞINDIĞI ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı, aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Komşulardan Birgül Çelik, peş peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
