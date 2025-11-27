Konya’daki bir ilçede hastalık duyurusu! Yasak geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarında önemli bir tedbir alındı. İlçede bugün kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanların girişine izin verilmedi, yalnızca büyükbaş hayvanların satışı yapılabilecek.
KÜÇÜKBAŞ GİRİŞİ İKİNCİ BİR KARARA KADAR DURDURULDU
Alınan karar doğrultusunda, küçükbaş hayvan hareketliliğinin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Büyükbaş hayvan ticareti ise pazarda normal şekilde devam edecek.
Ereğli Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, "Konya Ereğli hayvan pazarı küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığından dolayı kapatılmıştır. Büyükbaş hayvanlara açıktır. Üreticilerimize duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
(Meltem Gürbüz)