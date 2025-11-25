GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
48,87
STERLİN
55,75
GRAM
5.849,18
ÇEYREK
9.611,40
YARIM ALTIN
19.156,56
CUMHURİYET ALTINI
38.133,66
YAŞAM Haberleri

Sivas’a Kar Yağacak mı? Sivas’a Kar Ne Zaman Yağacak? Sivas’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas’a Kar Yağacak mı? Sivas’a Kar Ne Zaman Yağacak? Sivas’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas'ta gecelerin sıfırın altında seyrettiği bu dönemde vatandaşlar "Sivas'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporu, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkisini göstereceğini ancak kar için gerekli şartların henüz tam olarak oluşmadığını ortaya koyuyor.

Sivas'a Kar Yağacak mı?

Sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düştüğü görülse de gündüz sıcaklıklarının 12–14°C seviyelerinde olması nedeniyle Sivas'ta kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur şeklinde gözlenecek.

Sivas'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde şehirde bulutlu ve sisli hava etkili olacak. Hava soğuk olsa da gündüz sıcaklıklarının yüksek olması kar ihtimalini azaltıyor. Kar yağışı için daha olası dönem Aralık ayının ilk günleri ve sonrasında görülüyor.

Sivas'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Sivas'ta sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklıklar 0°C / 12°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba ise sisli hava etkisini sürdürecek; sıcaklık 0°C / 14°C seviyelerinde olacak. Bu değerler kar yağması için yeterli soğuklukta olmadığı için bugün ve yarın Sivas'ta kar yağışı beklenmiyor.

Sivas 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 0°C / 12°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Sisli – 0°C / 14°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – -2°C / 13°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – -2°C / 13°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – -1°C / 13°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER