Sivas’a Kar Yağacak mı? Sivas’a Kar Ne Zaman Yağacak? Sivas’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas'ta gecelerin sıfırın altında seyrettiği bu dönemde vatandaşlar "Sivas'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporu, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkisini göstereceğini ancak kar için gerekli şartların henüz tam olarak oluşmadığını ortaya koyuyor.

Sivas'a Kar Yağacak mı?

Sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düştüğü görülse de gündüz sıcaklıklarının 12–14°C seviyelerinde olması nedeniyle Sivas'ta kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur şeklinde gözlenecek.

Sivas'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde şehirde bulutlu ve sisli hava etkili olacak. Hava soğuk olsa da gündüz sıcaklıklarının yüksek olması kar ihtimalini azaltıyor. Kar yağışı için daha olası dönem Aralık ayının ilk günleri ve sonrasında görülüyor.

Sivas'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Sivas'ta sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklıklar 0°C / 12°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba ise sisli hava etkisini sürdürecek; sıcaklık 0°C / 14°C seviyelerinde olacak. Bu değerler kar yağması için yeterli soğuklukta olmadığı için bugün ve yarın Sivas'ta kar yağışı beklenmiyor.

Sivas 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 0°C / 12°C

26 Kasım Çarşamba – Sisli – 0°C / 14°C

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – -2°C / 13°C

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – -2°C / 13°C

29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – -1°C / 13°C

Kaynak: Haber Merkezi