GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,15
STERLİN
56,26
GRAM
5.828,32
ÇEYREK
9.587,02
YARIM ALTIN
19.107,87
CUMHURİYET ALTINI
38.036,72
YAŞAM Haberleri

Veliaht dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Veliaht neden yok? Veliaht yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

- Güncelleme Tarihi:

Veliaht dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Veliaht neden yok? Veliaht yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'nin iddialı yapımlarından Veliaht, 27 Kasım Perşembe akşamı yayın akışında yer alıyor. Yeni bölümün saatinde herhangi bir değişiklik bulunmazken, dizi normal yayın saatinde ekranlarda olacak.

Veliaht Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Veliaht bu akşam yayınlanacak. Show TV yayın akışında dizi saat 20.00'de yeni bölümüyle yer alıyor.

Veliaht Neden Yok?

Dizi bu akşam yayından kaldırılmadı. Herhangi bir iptal, erteleme veya özel durum bulunmuyor. Yayın akışına göre normal saatinde ekrana gelecek.

Veliaht Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni bölüm, 27 Kasım Perşembe saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu hafta Sezon 1, Bölüm 11 yayımlanacak.

27 Kasım 2025 SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Bahar
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER