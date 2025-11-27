GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Palu ailesi nereli? Palu ailesi özet! Palu ailesi belgesel oluyor!

- Güncelleme Tarihi:

Palu ailesi nereli? Palu ailesi özet! Palu ailesi belgesel oluyor!

Palu ailesi, aslen Ordulu olup, olayların yaşandığı dönemde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşamaktaydı.

Palu Ailesi Kimdir?

Olaylara adı karışan Palu ailesi, Harun ve Havva Palu çifti ile onların beş çocuğu etrafında şekilleniyor.

Palu Çiftinin Çocukları: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

Meryem Palu: Ahmet Tahnal ile evlenmiş, Melike ve Recep adında iki çocuğu vardır.

Emine Palu: Olayların merkezindeki isimlerden biri olan Tuncer Ustael ile evlenmiş, bu evlilikten bir kızı ve Enes adında bir oğlu olmuştur.

Palu Ailesi Olayları Özet

Palu ailesinin kamuoyunun gündemine gelmesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında gerçekleşen iki kayıp vakasıyla başladı:

Kaybolanlar: Ailenin kızı Meryem Tahnal ve onun küçük kızı Melike Tahnal.

Sürecin Başlaması: Kayıp dosyası, o dönemde takipsizlik kararıyla kapatılmıştı.

Tekrar Açılma: Dosya, 2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aile üyelerinin katılımıyla ortaya çıkan kan dondurucu iddialar ve ifadeler üzerine tekrar açıldı.

Sonuç: Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, aralarında Meryem'in eniştesi olan Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişilik Palu ailesi üyesi 2019 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

