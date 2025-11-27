GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya’da 27 saattir kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ile ilgili yeni gelişme!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 27 saattir kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ile ilgili yeni gelişme!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 27 saattir devam ediyor. Çocuğun cep telefonundan alınan sinyal üzerine çalışmaların alanı genişletildi.

Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık'tan haber alamayan ailesinin jandarmaya haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından aradan geçen 27 saate rağmen sonuç alınamadı.



Motosikleti Bağ Evinde Bulundu

Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma, arama kurtarma ekipleri ve komando birliğinden gelen askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarında dron ve kokuya duyarlı köpeklerden de istifade ediliyor. Ekiplerin arama çalışmasında Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde Berk İvacık'ın motosikletini bulmasının ardından çalışmalar bu kesimde yoğunlaştırıldı. Dağlık alanda her yer karış karış aranırken, bölgedeki bağ evleri, yapılar, baraj çevresi, su kuyuları muhtemel olabileceği her yerde arama çalışması yürütüldü. Ancak, akşam saatlerine kadar Üzümlü Mahallesinin farklı alanlarında yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Sinyal Beyşehir Merkezden Geldi

Öte yandan, kayıp İvacık'ın cep telefonunun baz kaydı ölçümlerinden yer değiştirdiğini tespit eden ekipler, Beyşehir ilçe merkezinden sinyal alındığı bilgisi üzerine çalışmaların alanı genişletildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehir merkezinde kayıp çocuğun bulunabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER