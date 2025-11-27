RTÜK’ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 televizyon kanalı ile 2 radyoya yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in başkanlığında gerçekleşen Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlalleri değerlendirildi.

Bu kapsamda, SZC TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Sözü" adlı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın siyasi iktidara yönelik kullandığı "Meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika'da bulmaya çalışıyor. Ülkenin madenlerini peşkeş çekiyor." ifadeleri ele alındı.

Özçağdaş'ın aynı programda dile getirdiği "Mevcut Milli Eğitim Bakanı kendisiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına çökmüş olan Cihannüma kliği ile beraber memleketi bambaşka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyordu…" ifadelerini de değerlendiren Kurul, söz konusu yayında kullanılan ifadelerin temelsiz ithamlar içeren, şüphe ve şaibe yaratan, zan altında bırakan, eleştiri sınırlarını aşan, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayan nitelikte olduğuna karar verdi.

Bu gerekçelerle söz konusu televizyon kanalına, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin yayınlar "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmüne aykırılıktan idari para cezası verildi.

Toplantıda, Edessa TV'de Filiz Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı "Gezgin Mikrofon" isimli ve "Ani Harabeleri"ni konu alan belgeselde kullanılan "Evet şimdi girelim ve Ani Harabeleri'nin içinde yatan o muhteşem kiliseleri, katedralleri ve sonradan kondurulan camileri görelim. Camiler de diyorum çünkü Alparslan 1065'te bu şehri ele geçirdikten sonra camiye çevirmiş çoğu kiliseleri ve yeni camiler de yaptırmış. Ne yazık ki işte bizim bu vandal kültürümüzün bir yansıması..." ifadeleri ele alındı.

Kurul, EDESSA TV'ye 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi kapsamındaki yayınlar "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

"Uyuşturucu özendiriciliğine" geçit verilmedi

TLC Televizyonundan yayınlanan "Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate)" isimli sinema filminde müstehcen öğeleri barındıran sahnelerin ekrana getirilerek yayın yapılması da toplantıda değerlendirildi.

Televizyona, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki yayınlar "Müstehcen olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Metro FM'de sunuculuğunu Onur Yar'ın yaptığı Metro Morning isimli programda bir dinleyici tarafından gönderilen "Bütün uyuşturucuları en az bir kere denememekten dolayı pişman olurdum." mesajı da toplantıda ele alındı.

Sunucunun söz konusu mesajı gülerek okumasını, zararlı madde kullanımına ilişkin mesaj sahibine ve tüm dinleyicilere uyarıcı, bilinçlendirici bir çağrıda bulunmamasını da değerlendiren Kurul, radyoya, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlalden idari para cezası uyguladı.

"Şifreli mesaj ve talimat gönderilebilir"

Toplantıda, "Burhaniye Radyo Ses" isimli radyoda yayınlanan ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ile bu mahkumların yakınlarının istek parçalarının çalınıp mesajlarının okunduğu "Mahkum Özel" isimli programdaki yayın ihlalleri de değerlendirildi.

Söz konusu programda, hükümlü veya tutukluların ilgili programa mesaj gönderdikleri, birbirleri ile haberleştikleri, üçüncü kişilerin radyo aracılığıyla hükümlü ve tutuklulara mesaj iletebildikleri, isim, kurum ve koğuş bilgisi paylaştıkları, istek şarkılar aracılığıyla kişilere şifreli mesaj ve talimat gönderilebileceği, tehdit edip gözdağı verilebileceği değerlendirildi.

Yayıncı kuruluşun söz konusu mesajların okunabilmesi ve istek parçaların yayınlanabilmesi için abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü veya tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Radyoya, 6112 sayılı Kanun'un ilgili bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA