Ndao’nun durumu ne? Telefon görüşmeleri yasal takipte

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, Alassane Ndao'nun 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını ve Senegalli oyuncunun itiraz datalarını incelemeye devam ediyor. En yakın arkadaşını tarafından sırtından bıçaklandığını belirten Senegalli oyuncu, bahisleri de bu arkadaşının oynadığını belirtmişti.

Ndao, arkadaşından suçunu itiraf etmesini istediğinde ise şantajla karşılaşmıştı.

Telefon görüşmeleri yasal takipte

Konyasporlu Alassane Ndao, bahis durumundan haberdar olmadığını; yaklaşık 7 ay önce sınır dışı edilen arkadaşının bu işlere kalkışabileceğini savunmuştu. Senegalli oyuncu arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise; "15 bin dolar gönder, suçu itiraf edeyim” dediğini kanıtlamaya çalıştı. Tahkim Kurulu'na bu dataları sunan Ndao, telefon görüşmesinin dinlenmesini talep etti.

Ndao'nun durumu belirsiz

Tahkim Kurulu, Alassane Ndao'nun durumunu incelemeye devam ediyor. Kurulun Senegalli oyuncuyla ilgili vereceği karar ise henüz öngörülemiyor. (Hasan Yıldırım)

