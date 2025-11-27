Konya öğretmen akademilerinde dersler devam ediyor

Konya Öğretmen Akademilerine katılan öğretmenler, şehrin yetiştirdiği ve alanlarında önemli eserler veren kültür ve bilim insanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişmelerine katkı sunuyor.
Edebiyat Akademisinde Prof. Dr. Selim Somuncu "Edebiyatın Dönüştürücü Gücü"
Şehir ve Kültür Akademisinde Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir "Tarihten Bugüne "Eğitim”in Şehrin Kimliğine Etkisi" başlıklı sunumlarıyla öğretmenlerimizle bir araya geldiler.