Tahkimden Adil’e ret! Adil kaç maç kaçıracak?

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, Konyasporlu Adil Demirbağ'ın itirazını değerlendirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı gerekçesiyle Adil Demirbağ'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermiş; Demirbağ ise bu eylemin tabiri caizi ise toyluk zamanında olduğunu belirterek hukuksal açıdaki 5 yılı aşan zamandan kaynaklı buna itiraz etmişti. Peki, Tahkim Kurulu'nun konu hakkındaki kararı ne?

Adil'in itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, Konyasporlu Adil Demirbağ'ın itirazını reddetti. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; "Futbolcu Adil Demirbağ'ın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/673 - K.2025-2026/750 sayılı kararına itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Adil Demirbağ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Adil ne zamana kadar yok?

PFDK tarından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adil Demirbağ'ın formasına ne zaman kavuşacağı da merak konusu oldu. Resmi olarak 13 Kasım'dan bu yana cezalı olan Demirbağ, 45 günlük süreci 27 Aralık'ta tamamlayacak.

Adil kaç maç kaçıracak?

Konyasporlu Adil Demirbağ'ın kaçıracağı maçlar da merak edilen diğer bir konu oldu. An itibariyle Antalyaspor maçını kaçıran Demirbağ, deplasmanda oynanacak Trabzonspor, iç sahadaki Rizespor, yine deplasmandaki Fenerbahçe ve iç sahadaki Kayserispor maçlarında görev alamayacak. Demirbağ, Türkiye Kupası'nda oynanacak Muşspor maçında da sahadaki yerini alamayacak.

(Hasan Yıldırım)