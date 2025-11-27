GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,14
STERLİN
56,26
GRAM
5.831,82
ÇEYREK
9.592,77
YARIM ALTIN
19.119,34
CUMHURİYET ALTINI
38.059,56
SPOR Haberleri

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta? Hangi Kanalda? Canlı İzle!

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta? Hangi Kanalda? Canlı İzle!
A Erkek Milli Takımımız, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında sahaya çıkıyor.

Maç Detayları ve Yayın

Maç:
Türkiye - Bosna Hersek (Basketbol)

Tarih ve Saat:
27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de

Stadyum:
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hangi Kanal:
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz ve naklen yayınlanacak.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
A Erkek Milli Takım Kadrosu
 
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımımızın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
 
Anadolu Efes:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer.
 
Bahçeşehir Koleji:
Furkan Haltalı, Kenan Sipahi.
 
Beşiktaş GAİN:
Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arsln.
 
Fenerbahçe Beko:
Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç.
 
Galatasaray MCT Technic:
Muhsin Yaşar.
 
Glint Manisa Basket:
Yiğit Onan.
 
Tofaş:
Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir.
 
Yurt Dışı:
Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan).
Gözden Kaçmasın
Ferencvaros - Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i! Ferencvaros ilk 11! Fenerbahçe ilk 11! Ferencvaros Fenerbahçe hangi kanalda? CANLI İZLE!
Ferencvaros - Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i! Ferencvaros ilk 11! Fenerbahçe ilk 11! Ferencvaros Fenerbahçe hangi kanalda? CANLI İZLE! Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER