Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta? Hangi Kanalda? Canlı İzle!

A Erkek Milli Takımımız, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında sahaya çıkıyor.
Maç Detayları ve Yayın
Maç:
Türkiye - Bosna Hersek (Basketbol)
Tarih ve Saat:
27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de
Stadyum:
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hangi Kanal:
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz ve naklen yayınlanacak.
A Erkek Milli Takım Kadrosu
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımımızın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Anadolu Efes:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer.
Bahçeşehir Koleji:
Furkan Haltalı, Kenan Sipahi.
Beşiktaş GAİN:
Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arsln.
Fenerbahçe Beko:
Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç.
Galatasaray MCT Technic:
Muhsin Yaşar.
Glint Manisa Basket:
Yiğit Onan.
Tofaş:
Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir.
Yurt Dışı:
Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan).
