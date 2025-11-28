Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve ilgili kuruluşların desteğiyle organize edilen "Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri”, Konya'da başladı. Kentte faaliyet gösteren çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği program, yerel medya açısından önemli bir buluşma noktası oluşturdu.

Konya'da İlk Kez Düzenleniyor

Diğer şehirlerde de gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programı, konusu ve kapsamı itibarıyla Konya'da ilk kez düzenleniyor. Yerel medya çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda doğru dil kullanımını öğretmeyi amaçlayan eğitimler, basında farkındalık oluşturma hedefi taşıyor.

"Doğru Dil, Toplumu Korur”

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Vekili Rahmi Dalmaç, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan madde bağımlılığına dikkat çekerek, bu konuda yapılan haberlerde doğru dil kullanımının önemine vurgu yaptı. Programın hayırlı olmasını dileyen Dalmaç, basının toplumsal farkındalık oluşturmadaki rolüne dikkat çekti.

"Ayrıştırıcı Değil, Birleştirici Haber Diline İhtiyaç Var”

İletişim Başkanlığı Yayın Koordinatörü Dr. Serkan Ökten ise madde bağımlılığına ilişkin haberlerde özendirici içerikten kaçınılması gerektiğini belirtti. Ökten, "Hem bağımlı kişiyi hem de toplumu koruyan, birleştirici bir dil kullanılmalıdır. Madde kullanımıyla ilgili araştırmalar ve rakamlar doğru şekilde paylaşılmalı. Abartan, kötüleyen veya aşırı karamsar haberler bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)