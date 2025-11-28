GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,14
STERLİN
56,26
GRAM
5.831,82
ÇEYREK
9.592,77
YARIM ALTIN
19.119,34
CUMHURİYET ALTINI
38.059,56
KONYA Haberleri

“Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri’’ Konya’da başladı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

“Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri’’ Konya’da başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve ilgili kuruluşların desteğiyle organize edilen "Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri”, Konya'da başladı. Kentte faaliyet gösteren çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği program, yerel medya açısından önemli bir buluşma noktası oluşturdu.

Konya'da İlk Kez Düzenleniyor

Diğer şehirlerde de gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programı, konusu ve kapsamı itibarıyla Konya'da ilk kez düzenleniyor. Yerel medya çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda doğru dil kullanımını öğretmeyi amaçlayan eğitimler, basında farkındalık oluşturma hedefi taşıyor.

"Doğru Dil, Toplumu Korur”

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Vekili Rahmi Dalmaç, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan madde bağımlılığına dikkat çekerek, bu konuda yapılan haberlerde doğru dil kullanımının önemine vurgu yaptı. Programın hayırlı olmasını dileyen Dalmaç, basının toplumsal farkındalık oluşturmadaki rolüne dikkat çekti.

"Ayrıştırıcı Değil, Birleştirici Haber Diline İhtiyaç Var”

İletişim Başkanlığı Yayın Koordinatörü Dr. Serkan Ökten ise madde bağımlılığına ilişkin haberlerde özendirici içerikten kaçınılması gerektiğini belirtti. Ökten, "Hem bağımlı kişiyi hem de toplumu koruyan, birleştirici bir dil kullanılmalıdır. Madde kullanımıyla ilgili araştırmalar ve rakamlar doğru şekilde paylaşılmalı. Abartan, kötüleyen veya aşırı karamsar haberler bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER