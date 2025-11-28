Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşması: Hakem karnesi nasıl?

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın Ankara bölgesi hakemi Alper Akarsu, daha önce her iki takımın da maçlarını yönetti. Peki, takımlar Akarsu'nun yönettiği maçlarda nasıl sonuçları aldı? İşte detaylar…

Anadolu Kartalı 4. randevuda

Konyaspor, Alper Akarsu nezaretinde 4. maçına çıkacak. Yeşil-beyazlılar Akarsu nezaretinde daha önce çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken; hiç galibiyet alamadı. Anadolu Kartalı Akarsu'nun elinden 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor 2. maçında

Konyaspor'un rakibi olan Trabzonspor, Alper Akarsu ile 2. maçına çıkacak. Bordo-mavililer Akarsu nezaretinde 2024-25 sezonunda iç sahadaki Hatayspor maçına çıkmış; müsabakayı 2-1'lik skorla kaybetmişti. Trabzonspor, Aksarsu'nun elinden 2 kez sarı kart gördü. (Hasan Yıldırım)