Trabzonspor’u 2 oyuncu sırtlıyor

Konyaspor'un rakibi olan Trabzonspor, 2 oyuncuyla skor buluyor. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran 2 oyuncu, Trabzonspor formasını giyen Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. Onuachu şu ana kadar olan periyotta 9 gol ile 12 puan kazanırırken; Augusto ise 6 gol ile 8 puana etki etti. Öte yandan Onuachu gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Umut Nayir'in Trabzon aşkı

Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Trabzonspor'u bir başka seviyor. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan yerli isim olan Nayir, lig kariyerinde Trabzonspor'a karşı yükselen bir grafik çiziyor. Kasımpaşa ağlarını 5, Sivasspor ve Alanyaspor ağlarını ise 4'er kez sarsan Umut Nayir, Trabzon filelerini de 3 kez havalandırmayı başarmıştı. Trabzonspor; Umut Nayir'in Süper Lig'de en çok gol attığı 4. takım konumunda yer alıyor.

Tekke'nin şansı Atan'a tutmuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a karşı fobi yaşıyor. Tekke'nin Süper Lig kariyerinde, en çok mağlup olduğu 2. meslektaşı Çağdaş Atan oldu. Atan'ın takımlarına karşı 6 kez rakip olan Tekke, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

(Hasan Yıldırım)