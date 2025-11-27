GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,14
STERLİN
56,26
GRAM
5.831,82
ÇEYREK
9.592,77
YARIM ALTIN
19.119,34
CUMHURİYET ALTINI
38.059,56
SPOR Haberleri

12 Dev Adam galibiyetle başladı

12 Dev Adam galibiyetle başladı
12 Dev Adam FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek’i 93-71 yendi.

A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçında Bosna Hersek karşısına çıktı.

12 Dev Adam,  Bosna Hersek'i 93-71 yendi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı milliler, mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle çıktı.

Sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ın yanı sıra Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan, 12 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

Ay-yıldızlılarda Cedi'nin yokluğunda kaptanlık görevini Kenan Sipahi üstlendi.

Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek'in yanı sıra İsviçre ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millilerimizi ilk maçında yalnız bırakmadı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan millileri makamında kabul ederek kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi 2027 Dünya Kupası yolundaki ilk müsabakada yalnız bırakmadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler takip etti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER