Macaristan Maçında Puan Paylaşımı: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros! Son Haftaya Taşındı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının kritik virajında, liderlik mücadelesi verdiği Ferencvaros'u kendi evinde ağırladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, çekişmeli geçen doksan dakikanın sonunda 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 8'e yükseltirken, Ferencvaros 11 puana ulaşarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

Üç Dakikalık Gol Düellosu

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadele, ikinci yarıda yaşanan hızlı gelişmelerle heyecan kazandı. Macar takımı Ferencvaros, 66. dakikada tecrübeli oyuncusu Varga'nın golüyle İstanbul'da 1-0 öne geçti ve stadyumda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Ancak Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi.

Temsilcimiz, golün hemen üç dakika sonrasında, 69. dakikada Brezilyalı yıldızı Talisca'nın attığı kritik golle durumu 1-1'e getirdi. Talisca'nın bu skoru eşitleyen vuruşu, sarı-lacivertli ekibin taraftarı önünde puan kaybetme riskini önlemiş oldu.

Kırmızı Kart Şoku

Karşılaşmanın son anlarında ise Fenerbahçe cephesinde şanssız bir an yaşandı. Maçın uzatma dakikalarına girildiğinde (90+2), Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Jhon Duran, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Duran'ın gördüğü bu kart, gruptan çıkma mücadelesinin finali niteliğindeki son karşılaşma öncesinde teknik heyetin planlarını değiştirmesini gerektirecek.

Alınan 1-1'lik sonuç, Fenerbahçe'nin grup liderliği için büyük bir avantaj elde etme şansını erteledi. Puanını 8'e çıkaran temsilcimiz, grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Ferencvaros ise 11 puanla son maça giriyor.

Grup aşamasının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Brann'a konuk olacak. Ferencvaros ise evinde Rangers'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ve liderlik koltuğuna oturma ihtimalleri, son maçta alacağı sonuca ve rakiplerinin performansına bağlı olacak.

