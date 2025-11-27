Milyoner’de Zor Anlar: 2024 Yaz Olimpiyatları Havuzunun Boyu Kaç Metre?

Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 2011 yılından bu yana ATV'de yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın Kenan Işık dönemi ile başlayan popülaritesi, şimdilerde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumuyla zirvede kalmaya devam ediyor. Kaynarca'nın esprileri ve yarışmacılarla kurduğu sıcak diyaloglar, programın eğlence dozajını artırıyor.

Yayın Saatleri ve Büyük Heyecan

Ekran klasiği haline gelen yarışma, her hafta Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Hem genel kültür bilgisini tazelemek hem de heyecanlı anlara tanıklık etmek isteyen izleyiciler, KMOİ'nin yeni bölümlerini kaçırmıyor. Yarışmacıların büyük ödül için verdiği mücadele, aynı zamanda ekran başındaki milyonları da bilgi arayışına sokuyor.

Geceye Damga Vuran Olimpik Soru

Yarışmanın son bölümünde sorulan ve izleyiciler arasında sosyal medyada geniş yankı uyandıran soru, genel kültürden çok, teknik bilgi gerektiren cinstendi. Soru, yakın zamanda gündemde olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılan tesislerle ilgiliydi ve olimpik standartları merak edenlere yönelikti.

Yarışmacının karşısına çıkan o merak uyandıran soru ve şıklar şu şekildeydi:

"2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?"

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

Olimpik standartlara dair teknik detayları bilmeyen yarışmacıları terleten bu sorunun doğru cevabı ise şıklar arasında yer alan "B) 50" metre oldu. Uluslararası standartlara göre olimpik yüzme havuzlarının boyu 50 metre, eni ise 25 metre olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi