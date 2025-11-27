Tam altın ne kadar?

Türkiye'deki yatırımcıların nabzını tuttuğu serbest piyasada, altın fiyatları hareketli geçen bir günün ardından kapanış rakamlarını belirledi. Bir önceki günkü (26 Kasım) tarihi yükseliş trendinin ardından, değerli metal 27 Kasım Perşembe gün sonunda kısmi bir düzeltmeyle günü tamamladı. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde küresel risk faktörlerinin ve para politikası belirsizliklerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Uzmanlardan Gün İçi Volatilite Analizi

Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan hafif dalgalanmaya dair değerlendirmede bulunan finans uzmanları, fiyat hareketlerinin tek bir faktöre bağlı olmadığını belirtti. Uzmanlar, bu geri çekilmenin nedenlerini açıklarken şu görüşlerin altını çizdi:

"Altındaki gün içi dalgalanmada jeopolitik gelişmeler, ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisi oldu. Bu çok yönlü baskı, yatırımcıların gün sonunda kısmi kar realizasyonuna gitmesine yol açtı. Ancak asıl yön, yarın açıklanacak ekonomik verilerin ardından netleşecektir."

Bu açıklamalar, piyasanın kısa vadede ekonomik göstergelere duyarlı kalacağını ve özellikle Amerika'dan gelecek verilerin altının gelecek seyrinde belirleyici rol oynayacağını gösteriyor.

Ons ve Gram Altında Gün Sonu Durumu

Küresel piyasaların önemli göstergesi olan Ons Altın, günü yüzde 0,11'lik bir düşüşle kapatarak 4 bin 159 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurt içi piyasaların temel göstergesi Gram Altın ise yüzde 0,12'lik düşüşle 5.674 TL'den alınırken, 5.675 TL'den satılarak günü tamamladı.

Ayrıca, 22 ayar altın takılarda da benzer bir geri çekilme yaşandı; 22 Ayar Bilezik 5.254 TL alış ve 5.289 TL satış fiyatıyla günü noktaladı.

Yatırımcının Takip Ettiği Diğer Altın Türleri

Serbest piyasada diğer altın türlerinin gün sonu kapanış rakamları ise şu şekilde oluştu:

Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların tercih ettiği Çeyrek Altın, 9.396 TL alış ve 9.484 TL satış fiyatlarıyla, Yarım Altın ise 18.792 TL alış ve 18.969 TL satış fiyatlarıyla günü tamamladı. Her ikisi de yüzde 0,24'lük düşüş gösterdi. Geleneksel yatırım araçlarından Cumhuriyet Altını 37.469 TL alış ve 37.786 TL satış, Reşat Altını ise 37.501 TL alış ve 37.818 TL satış fiyatlarıyla piyasadan çekildi. Tam Altın 36.961 TL alış ve 37.699 TL satış fiyatından işlem görürken, Ata Altın 38.116 TL alış ve 39.087 TL satış fiyatından alıcı buldu. Uluslararası ticarette kullanılan Külçe Altın ($) ise yüzde 0,04'lük küçük bir artış göstererek 135.750 dolar alış ve 135.850 dolar satış fiyatıyla günü kapattı.

