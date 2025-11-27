PS plus aralık 2025 oyunları

Oyunseverlerin en büyük merak konularından biri olan PlayStation Plus'ın aylık ücretsiz oyun listesi, Sony tarafından yapılan duyuruyla kesinleşti. Daha önceki ayda sunulan oyunların ardından, Aralık ayında PlayStation kullanıcıları için birbirinden farklı beş yeni deneyim sunulacak. Yayımlanan bilgilere göre, bu ayın listesi hem büyük bütçeli (AAA) yapımları hem de özgün bağımsız oyunları barındırarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Aksiyon ve Hayatta Kalma Heyecanı Başlıyor

Aralık ayının en çok konuşulacak isimleri arasında, iki büyük yapım öne çıkıyor. Sony'nin popüler Horizon evrenini LEGO estetiğiyle birleştiren LEGO Horizon Adventures, macerayı mizahi bir dille sunarak hem yetişkin hem de çocuk oyunseverlerin ilgisini çekiyor. Bu yapımın PS Plus'a dahil edilmesi, serinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Liste, ayrıca korku ve hayatta kalma türünü seven Konyalı oyunseverler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıları sevindirecek bir başlığı içeriyor: The Outlast Trials. Ünlü Outlast serisinin çok oyunculu yapısıyla dikkat çeken bu oyunda, oyuncular zalim testlere tabi tutuluyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Korku türünün en sevilen isimlerinden birinin platforma eklenmesi, PS Plus abonelerinin yüzünü güldürdü.

Bilim Kurgu ve Hızlı Macera

Aralık seçkisinde yer alan diğer bir iddialı yapım ise aksiyon ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren Killing Floor 3. Yoğun nişancı mekanikleri ve kooperatif oynanış imkanları sunan bu oyun, serinin önceki başarılarını devam ettirmeyi hedefliyor. Oyunun, serinin hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor olması, listeye eklenmesini önemli kılıyor.

Bunun yanı sıra, Japon teknoloji şirketi Bandai Namco'nun fütüristik bilim kurgu temalı nişancı oyunu Synduality Echo of Ada da listedeki yerini aldı. Mech savaşları ve macera öğelerini içeren bu yapım, özellikle Japon rol yapma oyunu (J-RPG) ve robot temalı oyunları seven kullanıcılara hitap ediyor.

Bağımsız Tarzın Temsilcisi: Neon White

Aralık ayının beşinci ve son oyunu ise özgün bir bağımsız yapım olan Neon White oldu. Hızlı tempolu kart tabanlı aksiyon ve platform unsurlarını birleştiren bu yapım, sıra dışı sanat tarzı ve yüksek hız gerektiren oynanışıyla eleştirmenlerden övgü toplamıştı. Listeye dahil edilen bu oyun, PS Plus abonelerinin farklı ve yaratıcı deneyimlere de erişebileceğini gösteriyor.

Sony tarafından yapılan açıklamada, bu beş oyunun tamamının 2 Aralık tarihinden itibaren erişilebilir olacağı hatırlatıldı. Aboneler, bu tarihten itibaren oyunları kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebilecek ve abonelikleri aktif olduğu sürece diledikleri zaman oynayabilecek.

