GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,82
GRAM
5.849,01
ÇEYREK
9.611,13
YARIM ALTIN
19.156,02
CUMHURİYET ALTINI
38.132,57
GÜNCEL Haberleri

Canan Karatay 46 yıllık eşini kaybetti!

Canan Karatay 46 yıllık eşini kaybetti!
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay yaşamını yitirdi.

Geniş bir kitle tarafından takip edilen, zaman zaman tartışmalı çıkışlarıyla da gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay en acı günlerinden birini yaşıyor.

CANAN KARATAY, EŞİNİ KAYBETTİ

82 yaşındaki uzman hekimin eşi, Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Dr. Ali Başak Karatay'ın, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedileceği açıklandı.

Ünlü profesör Canan Karatay, konuğu olduğu bir programda, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" demişti. Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

ABD'nin New York şehrinde bulunan özel bir araştırma üniversitesi olan Syracuse'dan mezun olan Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer alıyor.

Ali Başak Karatay son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER